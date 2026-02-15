Trova portafogli con mille euro dentro e lo consegna alla polizia | rintracciata proprietaria

Il portafoglio con mille euro dentro è stato trovato da Marco, che lo ha consegnato subito alla polizia di Mesagne. La proprietaria, una donna che aveva smarrito il portafoglio durante una passeggiata, è stata rintracciata grazie alle indagini degli agenti. La sua gratitudine è stata grande quando le è stato restituito il denaro e il documento perso.

MESAGNE - C'è ancora speranza in questo mondo, perché i gesti belli spesso arrivano proprio nei periodi in cui la società mostra il peggio di se stessa e quando sui giornali si leggono solo brutte notizie. Uno di questi episodi è accaduto ieri, sabato 14 febbraio, nei pressi dell'uscita per il personale del centro commerciale Le Colonne a Brindisi. Sono le ore 20 e piove tantissimo. Una dipendente, originaria di Mesagne, perde il proprio portafogli all'uscita dal lavoro. All'interno sono contenuti mille euro oltre a tutti i documenti personali. Fortunatamente, dopo circa due ore dall'accaduto, un'altra donna mesagnese, Silvia Minonne, anche lei al termine di una lunga giornata di lavoro presso il centro commerciale, attraversa la medesima strada trovando l'oggetto smarrito in una pozzanghera.