Safari umani a Sarajevo i pm convocano un 64enne per l'interrogatorio | Ha ammesso di aver combattuto in Bosnia

Un uomo di 64 anni residente ad Alessandria sarà ascoltato in tribunale il 13 aprile a Milano. In alcune interviste ha dichiarato di aver combattuto in Bosnia, ma ha negato di aver partecipato ai cosiddetti

Un 64enne di Alessandria (in Piemonte) sarà interrogato il prossimo 13 aprile in Procura a Milano. In alcune interviste ha ammesso di aver combattuto in Bosnia, ma ha negato di aver preso parte ai "safari umani" di Sarajevo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Safari umani a Sarajevo, l’80enne indagato interrogato davanti ai pm: “Non è vero nulla, mai stato a Sarajevo”Nell'interrogatorio di oggi davanti ai pm, l'80enne Giuseppe Vegnaduzzo, accusato di essere uno dei "cecchini del weekend" che andavano a sparare ai...

Safari umani a Sarajevo, l’80enne indagato: “Andavo in Bosnia per lavoro, non per cacciare”Giuseppe Vegnaduzzo è il primo indagato dalla Procura di Milano per i cosiddetti "safari umani" di Sarajevo.

Temi più discussi: Sarajevo e i safari umani: la zona grigia della guerra; I cecchini del weekend, Ezio Gavazzeni racconta la storia dei safari umani con Guido Salvini e Peter Gomez; Sarajevo e i safari umani; Intersezioni 2026: Presentazione del libro 'I cecchini del weekend', con l'autore Ezio Gavazzeni.

Angella e i safari umani a Sarajevo in partenza da Parma In evidenzadi Gabriele Majo Parma, 1 Aprile 2026 (Gmajo) – Il collega Michele Angella, col quale ho avuto modo di condividere la gratificante esperienza professionale di Calcio & Calcio (the original) culminata ... gazzettadellemilia.it

I safari umani a Sarajevo e lo snodo emiliano. VIDEOREGGIO EMILIA – Ci sarebbe uno snodo emiliano nell’inchiesta sui presunti safari umani a Sarajevo negli anni ’90. La Procura di Milano dallo scorso autunno sta indagando sul fenomeno dei cosiddetti ... reggionline.com

Il 9 e 14 aprile arriva a #Bologna la proiezione del documentario del regista sloveno Miran Zupanic. Un viaggio agghiacciante nei segreti più oscuri della crudeltà moderna: la vicenda dei cosiddetti “safari umani”, durante l’assedio di Sarajevo del 1992-1996. - facebook.com facebook

La @FIGC e il governo lasceranno andare in trasferta in Bosnia i nostri ultras neofascisti, conoscendo le loro idee razziste e islamofobe Peraltro, negli stessi giorni in cui si discute dei neofascisti italiani che andavano a fare i 'safari umani' a Sarajevo. x.com