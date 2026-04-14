Safari Umani a Sarajevo imprenditore brianzolo atteso in Procura per l'interrogatorio
Lunedì 20 aprile si svolgerà in Procura a Milano l'interrogatorio di un uomo coinvolto in un procedimento legato a pagamenti effettuati per uccidere civili a Sarajevo negli anni Novanta. La vicenda riguarda il cosiddetto “Safari Umani”, un episodio che coinvolge diverse persone e che si collega a un periodo di conflitto in Bosnia. L'imprenditore brianzolo è stato convocato per fornire chiarimenti sui fatti contestati.
Lunedì 20 aprile, in Procura a Milano, si terrà l'interrogatorio di un'altra persona accusata di aver pagato per uccidere civili a Sarajevo negli anni Novanta. Si tratta di un imprenditore brianzolo di 64 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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