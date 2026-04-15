Cecchini del weekend a Sarajevo nuovo interrogatorio | in Procura sarà sentito un industriale brianzolo

Nell’ambito dell’inchiesta sui “cecchini del weekend”, si è svolto un terzo interrogatorio in Procura. Questa volta, a essere ascoltato è stato un industriale nato in Brianza. L’indagine riguarda diversi episodi di sparatorie avvenute durante il fine settimana a Sarajevo. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e elementi che possano chiarire i fatti. L’interrogatorio si inserisce in un quadro di approfondimento sulle responsabilità coinvolte.

Milano – Terzo interrogatorio in Procura nell’indagine sul caso dei “cecchini del weekend”, accusati di aver pagato per andare ad uccidere, anche donne, anziani e bambini, nella Sarajevo assediata dai serbo-bosniaci tra il ‘92 e il ‘95, Questa volta ad essere convocato, per lunedì, dal pm Alessandro Gobbils e dal procuratore Marcello Viola è un imprenditore brianzolo di 64 anni che a una cena si sarebbe vantato di aver partecipato a uno di questi “ safari umani”. Dei suoi racconti ne avrebbe parlato al pubblico ministero Gobbis e ai carabinieri del Ros un testimone il cui nome è riservato. Procede l’inchiesta sui ’safari umani’ nella Jugoslavia in guerra: gli accusati salgono ora quattro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cecchini del weekend a Sarajevo, nuovo interrogatorio: in Procura sarà sentito un industriale brianzolo Safari Umani a Sarajevo, imprenditore brianzolo atteso in Procura per l’interrogatorioLunedì 20 aprile, in Procura a Milano, si terrà l'interrogatorio di un'altra persona accusata di aver pagato per uccidere civili a Sarajevo negli... Leggi anche: “Cecchini del weekend” di Sarajevo, l’ex camionista indagato: «Mi fanno morire». Le testimonianze e i controlli incrociati della procura