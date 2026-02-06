Cecchini del weekend di Sarajevo l’ex camionista indagato | Mi fanno morire Le testimonianze e i controlli incrociati della procura

Un uomo di 80 anni di San Vito al Tagliamento è finito sotto inchiesta per il suo coinvolgimento nell’inchiesta sui “cecchini del weekend” di Sarajevo. L’ex camionista, ora indagato per omicidio, si difende dicendo: «Mi fanno morire». La notizia ha lasciato senza parole la comunità, che si chiede come sia possibile che un cittadino del paese sia collegato a uno dei capitoli più bui del conflitto bosniaco.

Incredulità e sgomento. Così hanno reagito gli abitanti di San Vito al Tagliamento (Pordenone) alla notizia che un ex camionista del paese, oggi 80enne, è indagato per omicidio nell’inchiesta sui “cecchini del weekend” di Sarajevo, che durante l’assedio della città – tra il 1992 e il 1995 – pagavano somme ingenti per andare a uccidere civili, donne, anziani e bambini. «Non è possibile, non ci posso credere», dicono attoniti i compaesani dell’anziano indagato all’inviata di Repubblica, Ilaria Carra. I racconti dei compaesani. Il nome dell’ex autotrasportatore non è stato reso pubblico, ma a San Vito tutti hanno capito di chi si tratta.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Sarajevo assenza

Un ex camionista di 80 anni, appassionato di caccia e vicino all’estrema destra, è stato indagato a Pordenone per aver partecipato ai cosiddetti

Un uomo di 80 anni di Pordenone è finito sotto accusa per aver partecipato ai crimini dei ‘cecchini del weekend’ durante la guerra in Bosnia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Sarajevo assenza

Argomenti discussi: Inchiesta sui cecchini del weekend, accusati di sparare ai civili a Sarajevo durante la guerra: indagato un 80enne. Si vantava: Facevo la caccia all'uomo; 'Cecchini del weekend' a Sarajevo, indagato per omicidio un 80enne di Pordenone; Cecchini a Sarajevo, indagato per omicidio un ottantenne: Si vantava di fare la caccia all’uomo; Turisti cecchini a Sarajevo, indagato un 80enne di Pordenone. L’accusa: Sparava a civili inermi.

Cecchini del weekend di Sarajevo, l’ex camionista indagato: «Mi fanno morire». Le testimonianze e i controlli incrociati della procuraI titolari della ditta per cui lavorava l'uomo oggi 80enne: «Non ha mai nascosto le sue idee di destra, fasciste. È un po’ sborone» ... open.online

Cecchini del weekend a Sarajevo, indagato 80enne di Pordenone sospettato di aver pagato per sparare sui civiliUn ex camionista di Pordenone sarebbe coinvolto nella vicenda dei cecchini del weekend di Sarajevo, durante la guerra nella ex Jugoslavia ... virgilio.it

“ CECCHINI DEL WEEKEND “ A SARAJEVO. L’INTERVENTO , DELLA GIORNALISTA DEL 13TV E BLOGGER, MARIANNA MAIORINO. facebook

Orrore e maledizione su di loro! Inchiesta sui «cecchini del weekend», accusati di sparare ai civili a Sarajevo durante la guerra:indagato un 80enne che si vantava:«Facevo la caccia all’uomo» @UgoMorelli @mauromagatti @toniodellolio x.com