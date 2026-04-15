Ceccano open day per la carta d’identità elettronica il 18 aprile
Sabato 18 aprile l’Ufficio Anagrafe di Ceccano organizza un’apertura straordinaria dedicata alla richiesta della carta d’identità elettronica. L’evento si svolge in via eccezionale e previa prenotazione, ed è riservato ai residenti del comune. La giornata mira a facilitare il rilascio dei documenti, offrendo un’opportunità in più per chi necessita di rinnovare o ottenere la Cie.
Sabato 18 aprile la nuova apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe per le richieste di Cie.L’iniziativa, previa prenotazione, è rivolta esclusivamente ai residenti.Il Comune di Ceccano programma un nuovo open day dedicato alla carta d'identità elettronica per sabato 18 aprile 2026. In.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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