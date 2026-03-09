Carta d’identità elettronica a Ceccano | open day sabato 14 marzo 2026

Il Comune di Ceccano ha annunciato un Open Day per sabato 14 marzo 2026, durante il quale sarà possibile ottenere la Carta d’Identità Elettronica. L’evento si svolgerà presso gli uffici comunali, offrendo ai cittadini l’opportunità di ricevere direttamente il documento. La giornata si rivolge a chi deve rinnovare o ottenere per la prima volta la CIE.

Il Comune di Ceccano ha organizzato per sabato 14 marzo 2026 un Open Day dedicato al rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE). L’iniziativa si svolgerà presso l’Ufficio Anagrafe, in Piazza Municipio n. 1, con apertura straordinaria dalle ore 8.30 alle ore 13.00, riservata ai cittadini residenti nel comune. Per partecipare è necessaria la prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili. Gli interessati possono contattare l’Ufficio Anagrafe al numero 0775 622399 negli orari di apertura indicati. L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a sfruttare questa occasione per aggiornare la propria carta d’identità in modo semplice e veloce. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Articoli correlati

Carta d’identità elettronica, nuovo open day sabato 14 e domenica 15 febbraioNella giornata di sabato 14 è prevista l’apertura straordinaria dei Municipi V, VIII, XI e XV.

Roma: sabato e domenica nuovo open day carta di identita’ elettronicaContinuano gli open day dedicati alla Carta di identità elettronica (Cie) nel fine settimana del 31 gennaio e 1 febbraio.

Tutto quello che riguarda Carta d'identità elettronica a Ceccano...

Temi più discussi: Sostituzione delle carte d’identità cartacee con CIE; Carta d'identità elettronica, aperture pomeridiane straordinarie dell'Ufficio Anagrafe di Lecce; Anagrafe. Dal 6 marzo apertura anche pomeridiana postazioni rilascio CIE; Al via il piano straordinario per la sostituzione delle Carte d’Identità cartacee con Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Carta d’identità elettronica: nuovi pomeriggi di apertura all’anagrafe di BustoDal 16 marzo gli sportelli anagrafe aprono anche il lunedì e mercoledì pomeriggio su appuntamento. Il servizio sperimentale, attivo fino al 27 maggio, punta a facilitare i rinnovi prima dello stop all ... varesenoi.it

Carta d'identità a vita per over 70, norma è ufficiale: cosa cambia e chi ne ha dirittoLeggi su Sky TG24 l'articolo Carta d'identità a vita per over 70, norma è ufficiale: cosa cambia e chi ne ha diritto ... tg24.sky.it

è così umiliante questa storia della carta docente (tagliata, erogata con sei mesi di ritardo, dopo mille annunci inutili e dichiarazioni di ministro e sottosegretaria imbarazzanti) che se non spendessi in libri molto di più di 'sti due spicci, giuro che comprerei la cos - facebook.com facebook

Giornata internazionale della donna, apre la mostra fotografica nella scuola "Maria Carta" x.com