Un nuovo sviluppo riguarda la posizione di amministratore delegato della banca, con la possibilità che Luigi Lovaglio ritorni a ricoprire questo ruolo. La notizia circola nelle fonti di stampa e si basa su indiscrezioni di fonti vicine alla gestione dell’istituto, che indicano un possibile reintegro del manager. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dettagli sui tempi o le modalità di questa eventuale decisione.

Luigi Lovaglio potrebbe tornare a fare l’amministratore delegato della banca, dopo essere stato licenziato appena la scorsa settimana Alla fine Luigi Lovaglio, noto banchiere e fino a poco tempo fa amministratore delegato e direttore generale di MPS, tornerà con ogni probabilità a fare l’amministratore delegato di MPS, dopo che il consiglio di amministrazione lo aveva licenziato appena la settimana scorsa. Lo ha deciso un voto molto sorprendente dell’assemblea degli azionisti di MPS, che mercoledì si è riunita per eleggere il nuovo consiglio di amministrazione, cioè l’organo che prende le decisioni più importanti per l’azienda su delega proprio degli azionisti.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - C’è un colpo di scena nella storia di MPS e del suo ex manager

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