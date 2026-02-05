Dopo le dimissioni improvvise di Dario Vitale, che aveva lasciato il ruolo di direttore creativo dopo appena una collezione, Versace ha scelto Pieter Mulier come nuovo stilista. Mulier, noto per aver lavorato con grandi nomi della moda, si prepara a debuttare con la sua prima collezione per il marchio italiano. La decisione arriva in un momento di grande caos, mentre si cerca di capire cosa abbia spinto Vitale a lasciare così di fretta.

La notizia delle dimissioni lampo di Dario Vitale – direttore creativo per pochi mesi, il tempo di una sola collezione – aveva lasciato tutti a bocca aperta. Adesso, Versace ha di nuovo sorpreso tutti con la nomina di Pieter Mulier, già stilista della Maison Alaïa. Il cambio al vertice di Versace. L’indiscrezione del possibile passaggio di Pieter Mulier era stata anticipata dalla testata WWD, ma mancava l’ufficialità. Il nome, in realtà, circolava già dall’ uscita di Vitale, avvenuta all’inizio di dicembre. L’ipotesi aveva perfettamente senso dal punto di vista strategico: il brand della Medusa sta attraversando una fase di trasformazione e di rilancio dopo l’acquisizione da parte del Gruppo Prada. 🔗 Leggi su Amica.it

Nuovo colpo di scena: dopo le dimissioni lampo di Dario Vitale, Versace chiama Pieter Mulier. Storia di uno stilista che non voleva lavorare nella moda.

Dopo l’addio di Dario Vitale, Versace ha scelto Pieter Mulier come nuovo direttore creativo.

