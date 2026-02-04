Il presidente Mattarella ha voluto così Colpo di scena Sanremo 2026 l’annuncio di Carlo Conti | mai successo nella storia VIDEO

Il Festival di Sanremo 2026 sorprende ancora. Questa volta a scatenare il colpo di scena è stato Carlo Conti, che ha annunciato che il presidente Mattarella ha voluto così. Nessuno si aspettava una decisione simile, che segna un record nella storia del festival. Mentre i preparativi continuano, tra conferme e ufficializzazioni degli ospiti, l’attenzione resta alta su quello che succederà a febbraio.

Programmi Tv, l'avvicinamento al Festival di Sanremo prosegue tra comunicazioni ufficiali e nuove conferme sugli ospiti. Dopo l'annuncio della presenza di Laura Pausini al fianco di Carlo Conti per tutte e cinque le serate, nelle ultime ore sono emersi ulteriori dettagli sul cast e sull'organizzazione dell'evento. È stato comunicato che Can Yaman e Achille Lauro parteciperanno alla serata di mercoledì. Nel frattempo continua a circolare il nome di Lillo Petrolo in relazione alla serata delle cover. Inoltre, Conti ha letto in diretta la lista degli ospiti che affiancheranno i big in gara durante i duetti, fornendo indicazioni sulla struttura delle serate. Sanremo 2026, Carlo Conti, Laura Pausini e i Big da Mattarella al Quirinale il 13 febbraio. Svolta storica a Sanremo: Mattarella apre il Quirinale! L'annuncio di Conti. Per la prima volta in 76 anni, il cast di Sanremo sarà ricevuto da Mattarella. L'annuncio di Conti: Gioia immensa. «Dopo 76 edizioni, è una grande emozione per i protagonisti del Festival ricevere un riconoscimento così alto.» Carlo Conti ha condiviso la sua felicità per una novità assoluta: il 4 febbraio 2026 ha annunciato che i Big di Sanremo saranno accolti al Quirinale.

