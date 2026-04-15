Al teatro Torti di Bevagna sta per concludersi la stagione di prosa promossa dall’Ati Francesco Torti, con la direzione artistica di Carlo Emilio Lerici. Tra gli spettacoli in programma, si trova il musical di culto “Rent”, che ha attirato l’attenzione del pubblico. La stagione, avviata alcuni mesi fa, si avvia alla conclusione con questa ultima rappresentazione.

Si avvia alla conclusione “Vado al Torti“, la stagione di prosa del teatro Torti di Bevagna promossa da Ati Francesco Torti con direzione artistica di Carlo Emilio Lerici. Da venerdì a domenica - venerdì e sabato alle 21, domenica alle 17 - Agape Teatro (nella foto) porta in scena “Rent”, il musical culto di Jonathan Larson: un inno alla vita, all’amore e alla resistenza con 21 performer che raccontano le vicende di un gruppo di giovani artisti nella New York degli anni ’90, pronti ad affermare il diritto a esistere. La produzione, firmata dalla compagnia Agape, in accordo con Musical Theatre International e sostenuta dalla Pro loco di...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - C’è il musical di culto “Rent“ al Torti di Bevagna

Teatro: a Trecate arriva il musical "Rent"Sabato 28 marzo, alle 21, al Teatro Silvio Pellico di Trecate va in scena il musical "Rent".

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