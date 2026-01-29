Avellino Cultura | spettacoli gratuiti tra musica teatro e favole

Il Comune di Avellino organizza una serie di spettacoli gratuiti tra musica, teatro e favole. Gli eventi si terranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di coinvolgere tutta la comunità, dai più piccoli agli adulti. La proposta vuole offrire momenti di svago e cultura senza costi, promuovendo anche le iniziative approvate dalla Regione Campania per il Piano Cultura e Turismo 2024-2025.

Il Comune di Avellino, in linea con le strategie del Piano Cultura e Turismo 2024-2025 approvato dalla Regione Campania con deliberazione di Giunta Regionale n. 616 del 14 novembre 2024, ha il piacere di presentare alla città un nuovo cartellone di eventi culturali e musicali denominato "Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini". Il progetto, realizzato con il contributo regionale di € 250.000, mira a promuovere la cultura, la musica e le arti performative sul territorio, valorizzando il centro storico e gli spazi teatrali cittadini.

