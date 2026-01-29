San Mauro Castelverde il teatro riapre | al via la stagione 2026 con spettacoli gratuiti e giovani protagonisti

Il Teatro Comunale di San Mauro Castelverde riapre dopo anni di chiusura. La stagione 2026 parte con spettacoli gratuiti e tanti giovani protagonisti. La comunità aspetta con entusiasmo questa rinascita culturale, che porta in scena spettacoli di qualità e radicati nel territorio. La ripresa del teatro rappresenta un segnale di vitalità per il paese e un’occasione per riscoprire l’importanza della cultura dal vivo.

Dopo anni di silenzio, il Teatro Comunale di San Mauro Castelverde riapre le sue porte con una stagione teatrale 2026 straordinaria per qualità, originalità e profonda radice territoriale. Un’occasione unica, gratuita per il pubblico, che va ben oltre lo spettacolo: è un progetto di rigenerazione culturale, sociale e professionale, nato dal cuore del borgo e portato avanti da chi lo abita. Il programma, intitolato “Ora si cunta – Storie, voci, teatro”, è il risultato del progetto “Borgo Vivo: dal mandamento al cambiamento”, vincitore della Linea B del bando Pnrr “Attrattività Borghi”. L’iniziativa, realizzata da Tedacà, compagnia teatrale torinese, in collaborazione con il Comune di San Mauro Castelverde e l’Associazione Culturale e Musicale “L’Eremo”, non solo restituisce alla comunità uno spazio culturale vitale, ma forma e affida la gestione del teatro ai giovani del paese.🔗 Leggi su Palermotoday.it

