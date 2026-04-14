Comolli non si nasconde | Alisson e Bernardo Silva? I bigi sono attratti dalla Juve

L'amministratore delegato della squadra di calcio ha affermato che il club punta a un mercato ambizioso, con l'obiettivo di competere per lo scudetto, e ha confermato che ci saranno novità sul rinnovo di un attaccante a fine stagione. Nel frattempo, un ex calciatore ha dichiarato che alcuni grandi giocatori sarebbero attratti dalla società, senza fornire nomi specifici.

L a Signora tira sempre, anche sul mercato. Il fascino della Juventus è uno dei principali alleati dell’ad Damien Comolli per costruire una squadra da scudetto a Luciano Spalletti, fresco di rinnovo fino al 2028 e di quarto posto Champions agguantato in campionato. "Non posso garantire che vinceremo, ma vogliamo metterci nella posizione per riuscirci. Faremo un mercato ambizioso", assicura il manager francese, ieri a Pinerolo (una quarantina di chilometri fuori Torino) per caricare la Juventus One, la formazione bianconera paralimpica, in vista delle finali nazionali. "Tornate col trofeo, siamo la Juve". Un trofeo Comolli spera di conquistarlo già nel 2026-27 con Spalletti.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Comolli non si nasconde: "Alisson e Bernardo Silva? I bigi sono attratti dalla Juve" Bernardo Silva alla Juve: Comolli studia il sorpasso sul Barcellona. Le ultimedi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva alla Juve: Comolli studia il sorpasso sul Barcellona. Ultimissime Juve LIVE: la situazione sul rinnovo di Vlahovic, Comolli insiste per Bernardo Silvadi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. #Juve convinta di andare in fondo Le ultimissime su #BernardoSilva x.com Bernardo Silva o Goretzka Il confronto parla chiaro - facebook.com facebook