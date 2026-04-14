Comolli non si nasconde | Faremo un progetto ambizioso Bernardo Silva e Alisson? La Juve ha sempre il fascino per attirare i campioni

L’amministratore delegato di una società sportiva ha dichiarato che nei prossimi mesi verrà avviato un progetto ambizioso. Durante un evento pubblico, ha anche commentato che la squadra ha ancora il fascino di poter attrarre campioni, citando specificamente due calciatori di alto livello. Le sue parole sono state pronunciate in modo diretto e senza nascondere le intenzioni future del club.

di Luca Fioretti Comolli non si nasconde: «Faremo un progetto ambizioso». Le parole dell’amministratore delegato a margine dell’evento andato in scena ieri. Comolli, amministratore delegato della Juventus, ha parlato ai quotidiani a margine dell’ allenamento aperto della Juventus One in vista delle Finali Nazionali a Tirrenia. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO AMBIZIONE – « Non posso garantire che vinceremo, ma vogliamo metterci nella posizione per riuscirci. Faremo un mercato ambizioso » MERCATO – « Non ci sarà una rivoluzione: senza buoni giocatori non avremmo una media di due punti a gara. La nostra è una base molto solida, servono pochi innesti che migliorino anche i più giovani, con la giusta personalità al di là dell’età » NOMI – « Bernardo Silva e Alisson? Io non faccio nomi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Comolli non si nasconde: «Faremo un progetto ambizioso. Bernardo Silva e Alisson? La Juve ha sempre il fascino per attirare i campioni» Leggi anche: Comolli non si nasconde: "Alisson e Bernardo Silva? I bigi sono attratti dalla Juve" Bernardo Silva alla Juve: Comolli studia il sorpasso sul Barcellona. Le ultimedi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva alla Juve: Comolli studia il sorpasso sul Barcellona. #Juve convinta di andare in fondo Le ultimissime su #BernardoSilva x.com Bernardo Silva o Goretzka Il confronto parla chiaro - facebook.com facebook