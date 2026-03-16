Comuni Plastic Free Camporotondo Etneo conquista il massimo riconoscimento

Da cataniatoday.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venti comuni siciliani sono stati premiati a Roma con il riconoscimento “Comune Plastic Free”. Il premio è promosso da Plastic Free Onlus, un’organizzazione di volontariato attiva dal 2019 nella lotta contro l’inquinamento da plastica. Tra i comuni premiati, anche Camporotondo Etneo, che ha ottenuto il massimo riconoscimento. La cerimonia si è svolta in una sede ufficiale a Roma.

Sono 20 i Comuni siciliani premiati a Roma con il riconoscimento “Comune Plastic Free”, il premio promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica. Ad essere premiati sono stati i Comuni di Favara, Licata, Ravanusa, Caltanissetta, Belpasso, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Enna, Casalvecchio Siculo, Furci Siculo, Mandanici, Roccalumera, Santa Teresa di Riva, Altavilla Milicia, Cefalù, Modica, Ragusa, Scicli, Avola e Mazara del Vallo. Tra questi spicca Camporotondo Etneo, che ha ottenuto il massimo riconoscimento delle tre "tartarughe", assegnato ai Comuni che si distinguono per risultati particolarmente significativi nelle politiche ambientali. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Riconoscimento Plastic free 2026: selezionati 20 Comuni siciliani, due sono in provincia di PalermoEcco la lista delle amministrazioni locali che si distinguono nella tutela dell’ambiente e nella lotta all’inquinamento: ne fanno parte anche Cefalù...

Plastic Free 2026, riconoscimento nazionale per Cittadella e FontanivaDue comuni dell’Alta Padovana entrano tra le amministrazioni virtuose italiane: premiate politiche ambientali, buone pratiche locali e il...

Tutti gli aggiornamenti su Comuni Plastic Free

Temi più discussi: La carica dei Comuni Plastic Free: in Calabria sono 7, a Tortora le Tre Tartarughe – ELENCO · LaC News24; Belpasso premiata per il terzo anno come Comune Plastic Free. Il plauso di Caputo: Continuiamo così; Ambiente: a Roma premiati i 141 Comuni Plastic Free, 11 con tre tartarughe; Ambiente: a Roma premiati i 141 Comuni Plastic Free, fra questi anche Manduria e Avetrana.

Sicilia. Venti Comuni premiati Plastic Free, Camporotondo Etneo conquista le tre tartarugheSono 20 i Comuni siciliani premiati a Roma con il riconoscimento Comune Plastic Free, il premio promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto ... libertasicilia.it

comuni plastic free comuni plastic free camporotondoAmbiente: A Roma premiati i 141 Comuni Plastic Free, a Bari per il terzo anno la prestigiosa tartarugaPer la Puglia riconoscimenti a 10 comuni. Castro tra gli 11 comuni premiati con tre tartarughe Sono 141 i Comuni italiani premiati sabato 14 marzo a Roma con il riconoscimento Comune Plastic Free, i ... ambienteambienti.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.