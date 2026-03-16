Comuni Plastic Free Camporotondo Etneo conquista il massimo riconoscimento

Venti comuni siciliani sono stati premiati a Roma con il riconoscimento “Comune Plastic Free”. Il premio è promosso da Plastic Free Onlus, un’organizzazione di volontariato attiva dal 2019 nella lotta contro l’inquinamento da plastica. Tra i comuni premiati, anche Camporotondo Etneo, che ha ottenuto il massimo riconoscimento. La cerimonia si è svolta in una sede ufficiale a Roma.

Sono 20 i Comuni siciliani premiati a Roma con il riconoscimento “Comune Plastic Free”, il premio promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica. Ad essere premiati sono stati i Comuni di Favara, Licata, Ravanusa, Caltanissetta, Belpasso, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Enna, Casalvecchio Siculo, Furci Siculo, Mandanici, Roccalumera, Santa Teresa di Riva, Altavilla Milicia, Cefalù, Modica, Ragusa, Scicli, Avola e Mazara del Vallo. Tra questi spicca Camporotondo Etneo, che ha ottenuto il massimo riconoscimento delle tre "tartarughe", assegnato ai Comuni che si distinguono per risultati particolarmente significativi nelle politiche ambientali. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Riconoscimento Plastic free 2026: selezionati 20 Comuni siciliani, due sono in provincia di PalermoEcco la lista delle amministrazioni locali che si distinguono nella tutela dell’ambiente e nella lotta all’inquinamento: ne fanno parte anche Cefalù... Plastic Free 2026, riconoscimento nazionale per Cittadella e FontanivaDue comuni dell’Alta Padovana entrano tra le amministrazioni virtuose italiane: premiate politiche ambientali, buone pratiche locali e il... Tutti gli aggiornamenti su Comuni Plastic Free Temi più discussi: La carica dei Comuni Plastic Free: in Calabria sono 7, a Tortora le Tre Tartarughe – ELENCO · LaC News24; Belpasso premiata per il terzo anno come Comune Plastic Free. Il plauso di Caputo: Continuiamo così; Ambiente: a Roma premiati i 141 Comuni Plastic Free, 11 con tre tartarughe; Ambiente: a Roma premiati i 141 Comuni Plastic Free, fra questi anche Manduria e Avetrana. Sicilia. Venti Comuni premiati Plastic Free, Camporotondo Etneo conquista le tre tartarugheSono 20 i Comuni siciliani premiati a Roma con il riconoscimento Comune Plastic Free, il premio promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto ... libertasicilia.it Ambiente: A Roma premiati i 141 Comuni Plastic Free, a Bari per il terzo anno la prestigiosa tartarugaPer la Puglia riconoscimenti a 10 comuni. Castro tra gli 11 comuni premiati con tre tartarughe Sono 141 i Comuni italiani premiati sabato 14 marzo a Roma con il riconoscimento Comune Plastic Free, i ... ambienteambienti.com Ventiquattro Comuni abruzzesi premiati Plastic Free: la regione è prima in Italia #abruzzo #abruzzospeciale - facebook.com facebook Dieci Comuni premiati da Plastic Free Onlus, Castro conquista le tre tartarughe x.com