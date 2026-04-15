Cattolica | piano strategico tra IA nuovi collegi e saperi uniti

La Cattolica ha presentato ieri il piano strategico per i prossimi tre anni, con l’obiettivo di riorganizzare le sue attività. Tra le iniziative previste ci sono l’introduzione dell’intelligenza artificiale, la creazione di nuovi collegi e l’integrazione di diversi ambiti del sapere. La proposta intende modificare l’approccio educativo, puntando a un’esperienza più pratica e coinvolgente per studenti e docenti.

La Cattolica ha delineato ieri il proprio percorso strategico per i prossimi tre anni, presentando un piano che punta a trasformare l’istituzione da semplice centro di trasmissione del sapere a vero e proprio luogo di esperienza conoscitiva. La proposta, strutturata in nove mesi di lavoro con il contributo di circa 600 persone tra docenti e studenti, mira a coniugare una ricerca d’eccellenza con una didattica orientata all’aspetto umano, integrando l’intelligenza artificiale nei programmi ordinari e ampliando la capacità ricettiva dei collegi di 500 posti. L’integrazione dei saperi contro la frammentazione specialistica. Al centro della nuova visione pedagogica approdata ieri si trova la creazione di una Scuola di Integrazione dei Saperi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cattolica: piano strategico tra IA, nuovi collegi e saperi uniti Cattolica, il nuovo Piano Strategico: ricerca e missione in AfricaQuesta mattina, Papa Leone XIV ha accolto in udienza presso il Vaticano la direttrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elena Beccalli. Il piano strategico della Cattolica in dono a Papa LeoneLa prima copia del piano strategico dell’università Cattolica del Sacro Cuore è stata donata al pontefice e sarà presentata pubblicamente martedì...