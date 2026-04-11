La prima copia del piano strategico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore è stata consegnata al Papa. La presentazione pubblica avverrà martedì alle 17 a Milano, con la partecipazione dell’arcivescovo Mario Delpini, del presidente dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori e di Linus.

La prima copia del piano strategico dell’ università Cattolica del Sacro Cuore è stata donata al pontefice e sarà presentata pubblicamente martedì alle 17 a Milano, con l’arcivescovo Mario Delpini, presidente dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori e Linus. "L’incontro con Papa Leone XIV è stato un momento di forte emozione e ha assunto un grande significato per la vita dell’ateneo avendo consegnato al Santo Padre, in anteprima, il Piano Strategico frutto di un processo partecipato che ha coinvolto tutte le componenti della comunità universitaria a partire dalle studentesse e dagli studenti – spiega la rettrice Elena Beccalli –. È stata anche un’occasione per affrontare alcune questioni cruciali, specie in questa fase storica, per le università cattoliche europee e per rimarcare il valore della loro federazione (Fuce)". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il piano strategico della Cattolica in dono a Papa Leone

Cattolica, il nuovo Piano Strategico: ricerca e missione in AfricaQuesta mattina, Papa Leone XIV ha accolto in udienza presso il Vaticano la direttrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elena Beccalli.

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Temi più discussi: Università Cattolica: il rettore Beccalli ricevuta da Leone XIV. Donata in anteprima la prima copia del Piano strategico 2026-2028; Il piano strategico della Cattolica in dono a Papa Leone; Il rettore della Cattolica in udienza dal Papa: presentati progetti educativi in Africa; Università Cattolica, il Rettore ricevuto dal Papa.

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