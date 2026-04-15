Caterina Tisselli, poetessa di Sammaurese, ha ricevuto un premio durante una serata di gala al teatro Petrella di Longiano. L’evento è stato organizzato dall’associazione Gambettola Eventi e si è svolto nell’ambito della quarta edizione del concorso nazionale ’Il Carnevale è Poesia’. La cerimonia ha visto la partecipazione di vari autori e appassionati di poesia provenienti da diverse zone del paese.

La poetessa sammaurese Caterina Tisselli è stata premiata alla serata di gala organizzata al teatro Petrella di Longiano dall’associazione Gambettola Eventi per la 4’ Edizione del concorso nazionale ’ Il Carnevale è Poesia ’. Fra gli ospiti saliti sul palco è intervenuta anche Rosita Boschetti curatrice della Casa Museo Pascoli, dal momento che l’edizione 2026 del Concorso era dedicato al poeta Giovanni Pascoli nel 120’Anniversario dell’assunzione della Cattedra di letteratura a Bologna. Caterina Tisselli è stata premiata per il trittico poetico ‘Maschere’ e gli è stata conferita una copia dell’Antologia con le sue poesie pubblicate ed il diploma di Opera Segnalata al Merito.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caterina Tisselli premiata al concorso ’Carnevale è Poesia’

'Il Carnevale è Poesia', premiata per il quarto anno consecutivo la sammaurese Caterina TisselliNell'ambito della premiazione della quarta edizione del concorso nazionale "Il Carnevale è Poesia" al Teatro Petrella di Longiano si è svolta con...

“Il Canto della Poesia”: la soprano Anna Caterina Antonacci e Donald Sulzen al pianoforteSabato 21 febbraio 2026 la soprano Anna Caterina Antonacci e Donald Sulzen al pianoforte inaugurano la rassegna “Il Canto della Poesia”...