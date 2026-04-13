' Il Carnevale è Poesia' premiata per il quarto anno consecutivo la sammaurese Caterina Tisselli

Nella serata di gala al Teatro Petrella di Longiano, si è conclusa la quarta edizione del concorso nazionale

Nell'ambito della premiazione della quarta edizione del concorso nazionale "Il Carnevale è Poesia" al Teatro Petrella di Longiano si è svolta con successo la serata di gala organizzata dalle associazioni "Gambettola Eventi" e "È culturalmente". Fra i premiati si è classificata per il quarto anno.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Ceglie Messapica premiata “Comune Plastic Free 2026” per il terzo anno consecutivoCEGLIE MESSAPICA - È stato consegnato questa mattina a Roma, presso il Teatro Olimpico, il riconoscimento “Plastic Free 2026” alla città di Ceglie...

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