Il Canto della Poesia | la soprano Anna Caterina Antonacci e Donald Sulzen al pianoforte

Sabato 21 febbraio 2026, l’Accademia Filarmonica di Bologna apre la stagione con il concerto di Anna Caterina Antonacci e Donald Sulzen. La soprano e il pianista si esibiscono nella storica Sala Mozart di Palazzo Carrati, la sede dell’Accademia dal 1666. Un evento che richiama appassionati di musica e poesia, pronti a godersi una serata tra arte e tradizione.

Sabato 21 febbraio 2026 la soprano Anna Caterina Antonacci e Donald Sulzen al pianoforte inaugurano la rassegna "Il Canto della Poesia" dell'Accademia Filarmonica di Bologna nella storica Sala Mozart, sala da concerto di Palazzo Carrati, sede dell'Accademia Filarmonica dal 1666. Musiche di Hahn.

