Fratelli d' Italia torna sul banchinamento del Molo Clementino | Non siamo contrari all' opera deciderà il ministero

Fratelli d'Italia ha diffuso un nuovo comunicato riguardante il banchinamento del Molo Clementino, a seguito dell'incontro svoltosi questa mattina nella sede del partito, su iniziativa del coordinatore provinciale. La formazione politica ha precisato che non si oppone all'opera e ha sottolineato che sarà il ministero competente a decidere sulla questione. La dichiarazione si aggiunge a una serie di interventi pubblici già espressi sul tema.