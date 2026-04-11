Fratelli d' Italia torna sul banchinamento del Molo Clementino | Non siamo contrari all' opera deciderà il ministero
Fratelli d'Italia ha diffuso un nuovo comunicato riguardante il banchinamento del Molo Clementino, a seguito dell'incontro svoltosi questa mattina nella sede del partito, su iniziativa del coordinatore provinciale. La formazione politica ha precisato che non si oppone all'opera e ha sottolineato che sarà il ministero competente a decidere sulla questione. La dichiarazione si aggiunge a una serie di interventi pubblici già espressi sul tema.
ANCONA – Alla luce dell’incontro tenuto questa mattina, sabato 11 aprile 2026, nella sede del partito per volontà del coordinatore provinciale Carlo Ciccioli, Fratelli D’Italia ha ritenuto opportuno emettere un ulteriore comunicato per chiarire la propria posizione relativamente al banchinamento.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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