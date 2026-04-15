Una celebre attrice interpretarà Martha Stewart nel biopic intitolato “Good Thing”. Il film racconterà la vita della nota figura dei media, nota per aver rivoluzionato il modo di vivere e di comunicare con il pubblico. La produzione si concentra sulla storia di una donna che ha portato il mondo domestico e il mondo dello spettacolo sotto i riflettori del grande schermo.

Una figura che ha trasformato il quotidiano in spettacolo e l'ordine domestico in impero mediatico sta per tornare sotto i riflettori, questa volta attraverso il linguaggio del cinema. Cate Blanchett interpreterà Martha Stewart nel biopic "Good Thing", diretto da Janicza Bravo. Il film racconterà l'ascesa dell'imprenditrice, il successo mediatico e il processo che ne ha segnato la carriera, tra ambizione, immagine pubblica e contraddizioni personali. Dalla perfezione domestica al grande schermo nasce "Good Thing" Il cinema si prepara a raccontare una delle storie più emblematiche dell'imprenditoria americana, affidandola al talento di Cate Blanchett, scelta per interpretare Martha Stewart nel biopic "Good Thing".🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Cate Blanchett sarà Martha Stewart nel biopic “Good Thing”, la storia della magnate dei media

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