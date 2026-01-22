Scarlett Johansson e Cate Blanchett guidano la rivolta contro l' AI | Rubare non è innovazione

Scarlett Johansson e Cate Blanchett sono tra le protagoniste di una campagna che denuncia l'uso non regolamentato dell'intelligenza artificiale nel settore cinematografico. Con l'appoggio di circa 700 volti di Hollywood, il movimento mira a tutelare il lavoro degli attori e la qualità dell'immagine, sottolineando che l'uso indiscriminato dell'AI non rappresenta un'innovazione, ma un furto dei diritti e della professionalità.

700 volti di Hollywood si sono prestati a una nuova campagna contro l'uso sregolato dell'intelligenza artificiale in difesa del proprio lavoro e della propria immagine. Oltre 700 artisti e scrittori, capitanati dalle star di Hollywood Scarlett Johansson, Cate Blanchett e Joseph Gordon-Levitt, si sono uniti in una nuova campagna anti-IA per denunciare le aziende tecnologiche che sfruttano senza autorizzazione opere protette da copyright. Mentre i legislatori sono all'opera per regolamentare l'uso dell'AI, la campagna si riunisce sotto lo slogan "Rubare il nostro lavoro non è innovazione. Non è progresso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

