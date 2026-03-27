Zendaya incanta con l’abito preso in prestito da Cate Blanchett

Durante la première romana del suo nuovo film, l'attrice ha indossato un abito che appartiene a un'altra nota interprete. La scelta ha attirato l'attenzione di pubblico e media, rendendo l'evento particolarmente seguito. Zendaya ha optato per un look che ha suscitato discussioni tra gli appassionati di moda e critici, creando un momento di grande visibilità per la serata.

Quando si parla di Zendaya, sappiamo già che ogni suo red carpet si trasforma in un momento iconico. Dobbiamo ammettere, però, che per la première romana del suo nuovo film, The Drama, ha superato ogni aspettativa, regalandoci un momento di pura magia e “sorellanza fashion”. Lo ha fatto indossando un abito che profuma di storia: una creazione Armani Privé “rubata” direttamente dall’archivio personale della leggendaria Cate Blanchett. Zendaya a Roma in total black. L’arrivo di Zendaya a Roma non è stata solo una passerella, ma il nuovo tassello di una narrazione curata nei minimi dettagli. Per il tour promozionale di The Drama, che racconta... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Zendaya incanta con l’abito “preso in prestito” da Cate Blanchett Articoli correlati Zendaya a Roma con l’abito di Cate Blanchett: è method dressing ispirato a una tradizione portafortuna delle sposeZendaya ha "rubato" un abito a Cate Blanchett per rispettare la tradizione che impone alle spose di indossare qualcosa di prestato nel giorno del sì. In occasione del gala A Night in Berlin, Cate Blanchett ha catturato l’attenzione con un look d’impatto, capace di coniugare moda e arteIn occasione del gala A Night in Berlin, Cate Blanchett ha catturato l’attenzione con un look d’impatto, capace di coniugare moda e arte in un’unica,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cate Blanchett Zendaya incanta con l’abito preso in prestito da Cate BlanchettZendaya si conferma regina dei red carpet e lo fa con l’omaggio a una sorella maggiore del cinema: l’iconico Armani Privé di Cate Blanchett. dilei.it Zendaya a Roma con l’abito di Cate Blanchett: è method dressing ispirato a una tradizione portafortuna delle sposeZendaya ha rubato un abito a Cate Blanchett per rispettare la tradizione che impone alle spose di indossare qualcosa di prestato nel giorno ... fanpage.it