Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale viene impiegata sempre più frequentemente in campo chirurgico, in particolare nelle operazioni di cataratta. Questa tecnologia permette di analizzare un elevato volume di dati relativi ai pazienti, facilitando la scelta della procedura più adatta alle esigenze di ciascuno. La sperimentazione e l’applicazione di questi strumenti si sono diffuse in vari centri specialistici, contribuendo a rendere le operazioni più precise e personalizzate.

OCULISTICA. È possibile analizzare una grande quantità di dati del paziente per suggerire la soluzione più adatta. La cataratta è una delle principali cause di riduzione della vista, soprattutto dopo i 60 anni. Si tratta di un processo naturale di opacizzazione del cristallino che, con il tempo, può compromettere significativamente la qualità della vita. Se una volta rappresentava un limite importante, oggi la situazione è radicalmente cambiata: le tecniche chirurgiche si sono evolute e, negli ultimi anni, anche l’intelligenza artificiale sta aprendo scenari nuovi, rendendo questo intervento ancora più preciso, sicuro e personalizzato. Ne...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Cataratta, con l’uso dell’IA chirurgia sempre più precisa

Cataract Surgery: How Safe Is It & What Should You Expect | Dr Himanshu Mehta | Ep.6

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