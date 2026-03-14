WhatsApp ha introdotto un nuovo hub dedicato a MetaAI, rendendo più semplice l’accesso alle funzioni di intelligenza artificiale all’interno dell’app. La piattaforma ora permette agli utenti di utilizzare strumenti basati su IA in modo più diretto, senza dover ricorrere a applicazioni esterne. La novità riguarda esclusivamente l’integrazione interna di questa tecnologia, senza modifiche alle funzioni di base del servizio.

Non è più una novità che l’intelligenza artificiale giochi un ruolo fondamentale nella tecnologia e nella vita di tutti i giorni. Spesso senza accorgercene, le applicazioni che utilizziamo quotidianamente integrano funzioni basate su IA per semplificare operazioni, suggerire contenuti e migliorare l’esperienza d’uso. Anche WhatsApp, parte dell’ecosistema Meta, punta sempre di più sull’intelligenza artificiale, integrando le funzionalità di MetaAI direttamente all’interno dell’applicazione. La novità in arrivo su WhatsApp riguarda la creazione di un vero e proprio hub dedicato a MetaAI. Questo spazio, che dovrebbe sostituire la sezione Community nella barra inferiore dell’app, renderà tutte le funzioni di intelligenza artificiale facilmente accessibili, evitando agli utenti di navigare tra menù e sezioni differenti. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - WhatsApp semplifica l’uso dell’IA con un hub dedicato a MetaAI

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