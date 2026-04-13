Il Partito Democratico di Catanzaro Lido sta per eleggere la nuova leadership attraverso un percorso partecipato che coinvolge direttamente i residenti del quartiere. La selezione avviene in un momento di attenzione alle dinamiche interne al partito, con il Circolo Puccio che ha annunciato l’avvio delle consultazioni per individuare i rappresentanti che guideranno la sezione nei prossimi mesi.

Il Partito Democratico di Catanzaro Lido si appresta a definire la propria nuova guida organizzativa attraverso un processo democratico che coinvolgerà direttamente i cittadini del quartiere marinaro. Il rinnovo della segreteria del Circolo G. Puccio si concretizzerà con le elezioni fissate per martedì 21 aprile, dopo un periodo di gestione provvisoria iniziato lo scorso 9 febbraio a seguito delle dimissioni del precedente segretario. L’iter procedurale, che segue rigorosamente le norme dello statuto regionale della compagine politica, è stato ufficialmente avviato dal Segretario Provinciale, Gallello. Questo percorso ha già una prima tappa interlocutoria avvenuta il 25 febbraio e ora punta alla fase finale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pd Catanzaro Lido: il Circolo Puccio sceglie la nuova guida

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