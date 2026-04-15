Il Parco della Biodiversità mediterranea di Catanzaro si trova ad affrontare recenti difficoltà legate a condizioni atmosferiche avverse. Le forti piogge e le intemperie degli ultimi giorni hanno causato danni alle infrastrutture e alla vegetazione. Inoltre, sono stati segnalati numerosi avvistamenti di cinghiali all’interno dell’area, creando ulteriori preoccupazioni per la gestione del parco. La situazione richiede interventi immediati per tutelare l’area e la sicurezza dei visitatori.

Il Parco della Biodiversità mediterranea di Catanzaro affronta una fase di profonda vulnerabilità a causa degli eventi meteorologici estremi che hanno colpito la zona. Alessandro Juli, alla guida dell'area protetta da tre anni, ha descritto un segnato da danni strutturali e vegetativi dopo un periodo di precipitazioni incessanti che ha messo duramente alla prova la gestione del territorio. L'impatto del meteo sulla gestione del verde e del bacino idrico Un lungo periodo di piogge torrenziali, pr .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catanzaro: il Parco della Biodiversità tra maltempo e cinghiali

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