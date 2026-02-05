La Camargue, il celebre parco della biodiversità nel sud della Francia, rischia di essere distrutta da due forze opposte. Da una parte, il cambiamento climatico che mette a dura prova gli ecosistemi locali, dall’altra, lo sviluppo dell’agrobusiness che continua a espandersi senza considerare le conseguenze ambientali. Molti non si rendono conto di quanto sia fragile questo equilibrio, e intanto le specie rare e gli habitat naturali si assottigliano giorno dopo giorno.

Reportage da Arles Un quarto delle specie animali e vegetali è a rischio di estinzione. Dal 2020 il crollo di alcune popolazioni di uccelli La biodiversità ovviamente non si adatta alle pretese economiche e, purtroppo, non tutti se ne rendono conto. Siamo in Francia, uno dei Paesi membri certamente più attento alla sostenibilità e alle politiche verdi – come abbiamo notato altre volte – ma non basta ancora. LA FRANCIA STA VIVENDO una grave e pericolosa perdita di biodiversità, in particolare nella zona umida di Arles, la Camargue, che è un esempio eccezionale sia della ricchezza naturale del Paese sia delle minacce che si stanno correndo, proprio per la rapidità del peggioramento climatico.

© Cms.ilmanifesto.it - Clima e agrobusiness corrodono la Camargue, il parco della biodiversità

