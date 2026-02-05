Carceri il potere della cultura contro la recidiva Un’assemblea nazionale con educatori e creativi

Il 6 febbraio a Roma si svolge un’assemblea nazionale dedicata alla situazione delle carceri italiane. Volontari, educatori e creativi si riuniscono per discutere di come la cultura possa aiutare a ridurre la recidiva. L’obiettivo è trovare nuove strade per rendere le carceri più umane e favorire il reinserimento dei detenuti nella società. La giornata si presenta come un momento di confronto tra chi lavora sul campo e chi promuove iniziative culturali nelle strutture penitenziarie.

L'Arci promuove, tra gli altri, l'incontro del 6 febbraio al Polo didattico dell'Università Roma Tre, in via Principe Amedeo 182b L'Arci promuove, tra gli altri, l'incontro del 6 febbraio al Polo didattico dell'Università Roma Tre, in via Principe Amedeo 182b I numeri sono impietosi: i detenuti in Italia sono oltre 63 mila a fronte di una capienza regolamentare effettiva di circa 46 mila posti. Nel 2025 ci sono stati 79 suicidi di persone detenute, oltre 2 di agenti di polizia penitenziaria e 2 di operatori sociali, e 47 decessi le cui cause sono ancora da accertare. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Carceri: card. Tolentino, otto porte della speranza in otto istituti penitenziari italianiFare della speranza non solo ideale astratto, ma tradurla in un cammino pedagogico e accessibile. Il card. José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione, ha ... agensir.it

«Carceri, è il tempo della clemenza»Il Vescovo di Bergamo, Francesco Beschi, tornerà a varcare le porte della casa circondariale di via Gleno nel pomeriggio di lunedì 22 dicembre. Lo farà per celebrare l’Eucaristia in prossimità del ... ecodibergamo.it

Mentre il dibattito sulla “nuova Giustizia”, come s’intitola l’ultimo libro pubblicato a inizio gennaio 2026 dal ministro Carlo Nordio, ruota tutto intorno al referendum, il vero problema restano le carceri. Nei 189 istituti la situazione è al collasso e a subirne le conse facebook