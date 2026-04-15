Catania maxi sequestro a Palagonia | 10 kg di hashish nel pacco

A Palagonia, i militari della Guardia di Finanza di Catania hanno sequestrato circa 10 chili di hashish nascosti in un pacco. Durante un’operazione, sono stati anche trovati e sequestrati un’arma da fuoco e un altro carico di stupefacenti. L’intervento ha portato alla neutralizzazione di un traffico illecito di droga nella zona.

I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno messo a segno due colpi a Palagonia, neutralizzando un carico di stupefacenti e sequestrando un’arma da fuoco. L’operazione ha portato all’arresto di un cinquantaduenne e di un diciottenne, mentre un terzo individuo, già noto alle autorità, è stato indagato per il possesso di una pistola semiautomatica. La prima azione, coordinata dal nucleo di polizia economico-finanziaria catanese, si è concentrata sul monitoraggio di una consegna tramite. Un giovane di 18 anni, privo di precedenti penali, si è presentato per ritirare un plico sospetto, venendo però fermato dai finanzieri nonostante un tentativo di fuga.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, maxi sequestro a Palagonia: 10 kg di hashish nel pacco Maxi blitz a Palagonia: oltre 10 kg di droga e una pistola sequestrati, tre arrestiABBONATI A DAYITALIANEWS Rafforzati i controlli nella Piana di Catania Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di vigilanza economica nella... Nasconde 5 kg di cocaina nel controsoffitto dello sgabuzzino: maxi-sequestro a Nichelino, in arresto un 41ennePrima la segnalazione, poi l'attività di osservazione, l'intercettazione e il ritrovamento con sequestro di un importante quantitativo di cocaina per... Temi più discussi: Catania, maxi sequestro droga: arrestati zio e nipote; CATANIA - MAXI SEQUESTRO DI DROGA IN VIA PLEBISCITO; Catania, maxi sequestro di droga in via Plebiscito: arrestati zio e nipote. Il video; Nuovo maxi sequestro di droga in via Plebiscito, arrestati un 40enne ed il nipote. Maxi sequestro di droga a Catania: zio e nipote in manette per spaccioLa Polizia di Stato di Catania ha messo a segno una nuova importante operazione di contrasto al traffico di droga in città. I poliziotti della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Socc ... catanianews.it Catania, deposito della droga a conduzione familiare in via PlebiscitoLo spaccio come affare di famiglia: a Catania la polizia arresta zio e nipote, durante un maxi sequestro di droga in via Plebiscito. meridionews.it L'Ufficio investigativo della #Questura di Catania, coordinato dal Servizio centrale operativo, ha rintracciato il #latitante in un #appartamento del quartiere Librino, occupato abusivamente, dove è stato catturato - facebook.com facebook Martedì 14 aprile 2026 TEATRO METROPOLITAN – CATANIA ore 21.00 ULTIMI BIGLIETTI QUI bit.ly/travagliocatan… x.com