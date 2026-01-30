Brancaleone | favori illeciti e denaro in contanti arrestato dirigente della polizia stradale

La polizia di Locri ha arrestato un dirigente della polizia stradale di Brancaleone. L’uomo, un sostituto commissario, è stato colto in flagranza di favori illeciti e di aver ricevuto denaro in contanti. Ora si trova agli arresti domiciliari.

Gravi le accuse a suo carico, favori illeciti a imprese di autotrasporto e violazioni dei doveri d’ufficio, i reati contestati al sostituto commissario nell’inchiesta coordinata dalla Procura di Locri I militari della Guardia di finanza di Locri hanno proceduto all’arresto di un sostituto commissario, dirigente del distaccamento di Brancaleone della polizia stradale, ponendolo contestualmente agli arresti domiciliari. Il funzionario è accusato di corruzione, concussione e falsità in atto pubblico, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip di Locri su richiesta della Procura della Repubblica.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su Brancaleone polizia

Giovedì 15 gennaio, a Bergamo, la Squadra Mobile ha arrestato un uomo di origini marocchine, classe 1992, per detenzione di 900 grammi di cocaina e 41mila euro in contanti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Brancaleone polizia

Brancaleone, favori agli autotrasportatori e soldi in contanti: arrestato un dirigente della PolstradaL’indagine ha preso avvio dalla segnalazione da parte di un autotrasportatore alla sezione di Palmi della polizia stradale ... msn.com

Corruzione e favori agli autotrasportatori: arrestato dirigente della Polizia Stradale di BrancaleoneAi domiciliari un sostituto commissario: secondo la Procura avrebbe chiesto denaro per evitare sanzioni e omesso atti d’ufficio. inquietonotizie.it

Secondo l’accusa avrebbe concesso favori illeciti in cambio di denaro, consentendo anche a conducenti senza patente di continuare a guidare. Un sostituto commissario della Polizia Stradale, dirigente del distaccamento di Brancaleone, è stato arrestato e po facebook