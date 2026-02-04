Sabato pomeriggio, nella vecchia stazione di Calamandrana, ora biblioteca comunale, si è tenuta la presentazione del libro di Annamaria Tosti,

Sabato 7 febbraio alle ore 17, nella storica ex stazione ferroviaria di Calamandrana, trasformata in biblioteca comunale, si è svolta la presentazione del nuovo libro di Annamaria Tosti, *Cento giorni – Plozia giovane sposa nella Canelli dell’Impero*. L’evento, organizzato con il contributo del Comune di Canelli e dell’associazione Le colline della cultura, ha riunito un pubblico attento e partecipe, affollato in un ambiente che, con le sue travi in legno e i muri di pietra, sembrava quasi voler raccontare da sé la storia che si stava celebrando. Il libro, edito da Impressioni grafiche, nasce da un’osservazione che ha scosso l’anima della studiosa: una lapide romana, rinvenuta a Canelli e risalente al primo secolo d. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Presentazione del volume “Cento giorni” di Annamaria Tosti a Calamandrana: un viaggio tra memoria e identità

Approfondimenti su Calamandrana ExStazione

A Naso, sabato 31 gennaio, si è tenuta la seconda tappa della presentazione del libro “Le cento fontane” di Enza Mola.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Calamandrana ExStazione

Argomenti discussi: Presentazione del volume Antifascisti oltre il lager. L’impegno dei testimoni a cura di Massimo Castoldi, Brunello Mantelli, Emanuele Tedeschi Postfazione Enzo Collotti; Montevarchi racconta la sua storia: sabato la presentazione del volume Dalle origini ai giorni nostri; Francofonte | Settimana della cultura, applausi per la presentazione del volume Il filo spezzato di Francesca Cunsolo; Un libro sulla storia dei maroniti in Terra Santa.

Naso: presentato alla Pinacoteca il libro Le cento fontane di Enza MolaSi è rivelato un successo il secondo appuntamento della presentazione del libro Le cento fontane di Enza Mola, che si ... 98zero.com

La storia dimenticata di Plozia rivive nel romanzo di Annamaria Tosti: appuntamento a CalamandranaSabato 7 febbraio la presentazione in biblioteca del libro Cento giorni: un viaggio nella Canelli dell'Impero romano attraverso una lapide del I secolo d.C. lavocediasti.it

La storia dimenticata di Plozia rivive nel romanzo di Annamaria Tosti: appuntamento a Calamandrana x.com