Bujanov eroe dell’Ucraina che dette la vita per Castelnuovo il volume

Il 24 aprile ad Arezzo si terrà la presentazione di un libro dedicato a un soldato ucraino che ha perso la vita in un'azione a Castelnuovo. L'evento si svolgerà nel pomeriggio presso il Circolo Arci “La Pace” del Neri. Il volume, scritto da un docente, raccoglie vicende legate al sacrificio di questo militare e ai fatti accaduti nella zona. La presentazione sarà aperta al pubblico e prevede interventi dell’autore.

Arezzo, 15 aprile 2026 – Il 24 aprile alle ore 17:30, presso il Circolo Arci “La Pace” del Neri, si terrà la presentazione del volume “ Bujanov, eroe dell’Ucraina che dette la vita per Castelnuovo”, realizzato dal prof. Andrea Ensoli. Il fumetto è la rielaborazione di un progetto realizzato dal professore con alcuni studenti e studentesse delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Castelnuovo durante l’anno educativo 20142015. Gli studenti avevano lavorato alla ricostruzione della figura di Nikolaj Bujanov e all’esplorazione e riscoperta dei luoghi in cui aveva vissuto durante il suo soggiorno cavrigliese, interrotto bruscamente dalla morte prematura da eroe e sulla sua rielaborazione attraverso la scrittura collettiva di un fumetto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Bujanov, eroe dell’Ucraina che dette la vita per Castelnuovo”, il volume Notizie correlate Cavriglia ricorda Nikolaj Bujanov: troupe televisiva ucraina intervista il sindaco Degl’Innocenti o SanniArezzo, 12 marzo 2026 – La memoria di Nikolaj Bujanov continua a vivere a Cavriglia. Troupe di tv ucraina ripercorre la storia di Nikolaj BujanovA Cavriglia la memoria storica continua a vivere attraverso il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per gli altri. Contenuti di approfondimento Bujanov, eroe dell’Ucraina che dette la vita per Castelnuovo, il volumeArezzo, 15 aprile 2026 – Il 24 aprile alle ore 17:30, presso il Circolo Arci La Pace del Neri, si terrà la presentazione del volume Bujanov, eroe dell’Ucraina che dette la vita per Castelnuovo, re ... lanazione.it Troupe di tv ucraina ripercorre la storia di Nikolaj BujanovA Cavriglia la memoria storica continua a vivere attraverso il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per gli altri. Il sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni è stato intervistato da una ... lanazione.it