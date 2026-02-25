castello di dunnottar una fortezza spettacolare a picco sul mare

Chi ha avuto la fortuna di visitare la Scozia la descrive come un territorio sospeso tra realtà e fantasia. Ci sono infatti luoghi che sembrano fuori dal tempo, incastonati nella natura forte di colline e promontori, dove la storia dell’uomo si è fusa con il paesaggio circostante. Ne sono un esempio i mitici castelli scozzesi, punti di interesse che richiamano turisti da ogni parte del globo. E tra i più visitati, nonostante ormai gli assalti del tempo e delle invasioni abbiano lasciato solo rovine, c’è Dunnottar, arroccato su una penisola che si affaccia a strapiombo sul mare. Il Castello di Dunnottar, gioiello della città di Stonehaven, lungo la costa nord est dell’Aberdeenshire, si erge da secoli su uno sperone roccioso, fiero e solitario. 🔗 Leggi su Dilei.it

