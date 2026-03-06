Il Castello di Chillon una fortezza romantica affacciata sul lago | tra mito e architettura

Il Castello di Chillon si trova sulle sponde di un lago e si distingue per il suo aspetto romantico e architettonico. È una fortezza che richiama le immagini delle fiabe, grazie alla sua posizione e alla struttura ben conservata. La sua presenza si fa notare lungo le rive, attirando visitatori e appassionati di storia e architettura. Questa fortezza rappresenta un esempio di costruzione medievale ben preservata.

Tra i castelli che sembrano avere quella tipica ambientazione da fiaba, ecco, il Castello di Chillon non ha quasi eguali. Ci troviamo a Montreux, ed è una struttura millenaria vera e propria, che ogni anno chiama a diversi visitatori curiosi da ogni angolo del pianeta. Colpa forse dei miti, oppure merito di uno stile che ne svela il passato, un dettaglio dopo l'altro. La storia del Castello di Chillon. Torniamo indietro nel tempo per raccontare le origini di questa fortezza: gli scavi archeologici che sono stati condotti nell'Ottocento hanno confermato la presenza di piccoli insediamenti umani fin dalla remota Età del Bronzo. Tra i primi ad aver intuito le potenzialità dello sperone roccioso, abbastanza isolato, troviamo i Romani: costruirono infatti le primissime palizzate difensive in legno per controllare il territorio circostante.