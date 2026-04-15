Castello di Cisterna 28enne arrestato con 86 dosi

Un uomo di 28 anni è stato fermato dai carabinieri di Castello di Cisterna, che hanno trovato in suo possesso 86 dosi di droga. L’arresto è avvenuto nel corso di un controllo nel comune alle porte di Napoli. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, e l’uomo è stato portato in caserma per le procedure di rito.

CASTELLO DI CISTERNA (NAPOLI), 15APRILE 2026 – Un 28enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Castello di Cisterna per detenzione di droga a fini di spaccio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nel quartiere popolare “Legge 219” durante un servizio di controllo del territorio. La pattuglia, impegnata nella perlustrazione della zona, ha notato il comportamento sospetto del giovane e ha deciso di procedere a un controllo. Nel corso della perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto complessivamente 86 dosi di sostanza stupefacente. Sequestrate cocaina e crack Nel dettaglio, sono state trovate 20 dosi di cocaina e 66 dosi di crack, oltre a 250 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Castello di Cisterna, 28enne arrestato con 86 dosi Leggi anche: Dalle dosi nella Bmw nel parcheggio a un chilo di droga in casa (e 18mila euro): arrestato 28enne Leggi anche: Auto finisce nella scarpata a Castello di Cisterna: un ferito