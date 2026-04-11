Cicciano nasconde droga nel canale di scolo | Carabinieri arrestano 28enne

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 28 anni nel Rione Gescal di Cicciano durante un’operazione antidroga. L’uomo è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e, secondo quanto riferito, aveva nascosto droga in un canale di scolo della zona. L’arresto è stato effettuato in seguito a controlli mirati a contrastare lo spaccio di droga nel quartiere.

Operazione antidroga dei carabinieri nel Rione Gescal di Cicciano, dove un 28enne del posto è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione dell’uomo. Insospettiti dall’atteggiamento di un giovane uscito frettolosamente da un cancello, i carabinieri hanno deciso di intervenire. Una volta entrati nel cortile, hanno avviato una perquisizione che ha portato a una scoperta significativa. Nel giardino, all’interno di un canale di scolo coperto da una cassetta di plastica con vecchi vasi, erano nascosti circa 11 grammi di cocaina e 45 dosi di crack già confezionate, per un totale di circa 47 grammi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Cicciano, nasconde droga nel canale di scolo: Carabinieri arrestano 28enne Massa di Somma: per sfuggire all’arresto tampona un’auto nel traffico per poi finire in una recinzione. Carabinieri arrestano 28enneArrestato a Massa di Somma un 28enne per furto aggravato e resistenza: folle inseguimento in Jeep rubata provoca incidenti, ferita una donna e un... Leggi anche: Carabinieri arrestano due volte in 9 giorni un pusher 28enne recidivo.