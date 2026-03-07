Dalle dosi nella Bmw nel parcheggio a un chilo di droga in casa e 18mila euro | arrestato 28enne

Un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo che in auto sono stati trovati alcuni grammi di cocaina e hashish già suddivisi in dosi. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati sequestrati circa 18.000 euro in contanti. Le autorità ritengono che i soldi siano collegati a un'attività di spaccio di droga. L’arresto è stato effettuato in seguito alle verifiche sui sequestri.

Qualche grammo di cocaina e dell'hashish già suddivisa in dosi in auto. A casa invece 18mila euro in contanti che, secondo gli inquirenti, sarebbero soldi connessi a una presunta attività di spaccio. A Pozzuolo Martesana (Milano) un ragazzo di 28 anni, italiano, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Pioltello per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo è scattato nel pomeriggio di venerdì, in un parcheggio pubblico del comune dell'hinterland milanese. I militari dell’Arma hanno notato il 28enne a bordo del veicolo, insieme a un altro uomo. Il loro atteggiamento ha subito sollevato alcune perplessità e sospetti così è scattato il controllo: sono spuntati 9 grammi di cocaina e 18 di hashish. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

