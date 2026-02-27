Un incidente si è verificato sulla SS162dir “Del Centro Direzionale” a Castello di Cisterna, dove un'auto è finita nella scarpata. Sul posto si sono formate code di sei chilometri tra il km 18,580 e l'ingresso di Acerra. Una persona è rimasta ferita nell'incidente e le autorità stanno gestendo la situazione. La strada rimane chiusa nel tratto interessato.

Sulla SS162dir. "Del Centro Direzionale" si registrano code per sei chilometri a seguito di un incidente al km 18,580 a Castello di Cisterna (CE), in direzione di Acerra. Un veicolo è finito nella scarpata adiacente e una persona è rimasta ferita. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

© Anteprima24.it - Auto finisce nella scarpata a Castello di Cisterna: un ferito

