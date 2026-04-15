Cassino panico per una lite in famiglia | 21enne lancia una pistola modificata dalla finestra

A Cassino, una disputa familiare ha causato scompiglio quando un giovane di 21 anni ha aperto il fuoco, lanciando una pistola modificata dalla finestra. L'incidente ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, che sono intervenute sul posto. Durante le operazioni, sono stati rinvenuti anche sostanze stupefacenti e armi clandestine, portando a un'operazione di polizia che ha coinvolto anche attività di contrasto al traffico di droga.

Una banale lite domestica si è trasformata in un'operazione antidroga e sequestro di armi clandestine. Nella mattinata di venerdì scorso, 10 aprile, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Cassino, supportati dai colleghi delle Stazioni di Cassino e Sant’Elia.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Primavalle, la droga è affare di famiglia: arrestati due cugini. In casa anche una pistola modificataUn via vai continuo tra le strade di Selva Candida, sempre con la stessa utilitaria e sempre nelle ore serali. Lancia una sedia dalla finestra della scuola: ferita una studentessaUna studentessa diciottenne è rimasta ferita alla Spezia dopo essere stata colpita da una sedia lanciata da una finestra all’interno dell’istituto...