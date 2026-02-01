Incivili dei rifiuti inchiodati dalle telecamere

La Polizia Locale di Carpiano ha sorpreso ieri alcuni responsabili di scarichi illegali di rifiuti. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, gli agenti sono intervenuti in due zone diverse e hanno individuato elementi utili per risalire ai responsabili. Gli autori vengono dai comuni di San Giuliano e Locate. Ora si cerca di capire chi ha compiuto questi gesti e di fermare altri episodi simili.

La Polizia Locale, anche grazie alla videosorveglianza, è intervenuta ieri in due diverse aree di Carpiano, individuando elementi utili per risalire ai responsabili degli scarichi illegali di rifiuti: gli autori provengono dai comuni limitrofi di San Giuliano e Locate. Il territorio di Carpiano, in particolar modo la parte attraversata dalla provinciale 40 Binasca è vittima di incivili e, in molti casi, di veri e propri delinquenti ambientali che scaricano masserizie, detriti provenienti da lavori edili e da svuota cantine lungo le stradine che costeggiano e campi agricoli e in prossimità dei ponti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incivili dei rifiuti “inchiodati“ dalle telecamere Approfondimenti su Carpiano Incivili Vandali inchiodati dalle telecamere ad Apricena: pagheranno anche i danni, in arrivo multe più salate A seguito delle riprese delle telecamere di videosorveglianza ad Apricena, sono stati identificati gli autori degli atti vandalici avvenuti durante la notte di Capodanno. Tornano le telecamere anti-rifiuti a Monreale: beccati i primi incivili del 2026 A Monreale tornano in funzione le telecamere anti-rifiuti, strumenti utili per monitorare e prevenire l’abbandono illecito di rifiuti sul territorio. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Carpiano Incivili Argomenti discussi: Incivili dei rifiuti inchiodati dalle telecamere. Incivili dei rifiuti inchiodati dalle telecamereLa Polizia Locale, anche grazie alla videosorveglianza, è intervenuta ieri in due diverse aree di Carpiano, individuando elementi ... ilgiorno.it Lotta agli incivili dei rifiuti. Spariscono anche i box per la raccolta di abitiConcordata con Alia la rimozione graduale di tutti i cassonetti dell’usato. E stangata su chi abbandona sacchi sul suolo pubblico: 450 euro la sanzione. Stangata sulle sanzioni per gli abbandoni ... lanazione.it Torre del Greco, guerra agli incivili: in 19 giorni 322 multe per sversamento illecito dei rifiuti Pioggia di verbali, Mennella: 'Basta, non possiamo più tollerare questi comportamenti' - facebook.com facebook Sassari, stretta sugli incivili dei rifiuti: il Comune prepara le contromisure x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.