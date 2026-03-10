A Pistoia, sono stati effettuati 7.821 controlli per contrastare l’abbandono di rifiuti. Durante queste verifiche, sono state ispezionate 9 aree e sono state applicate diverse sanzioni a chi non rispetta le regole sulla gestione dei rifiuti. Le autorità continuano ad aumentare le operazioni di controllo per arginare il fenomeno degli incivili.

Solo a Pistoia, capoluogo di provincia, i controlli effettuati sono stati 7.821 e hanno portato all’ispezione di 9.611 sacchi di rifiuti. Il giro di vite ha dato risultati significativi. Un impegno, quello degli ispettori ambientali di Plures Alia sul territorio dell’Ato Toscana Centro, che – dati del 2025 alla mano – è stato capillare ed ha raggiunto risultati importanti. Un lavoro portato avanti su tutto il territorio. Ma vediamo cosa ci dice il report relativo all’area pistoiese. Nei Comuni di Pistoia, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Montale, Pieve a Nievole, Quarrata e Serravalle Pistoiese, gli ispettori ambientali hanno effettuato 11. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lotta agli incivili dei rifiuti . In aumento controlli e sanzioni

Articoli correlati

Lotta agli incivili dei rifiuti. Spariscono anche i box per la raccolta di abitiStangata sulle sanzioni per gli abbandoni selvaggi e rimozione dei contenitori per la raccolta di abiti usati, gli unici rimasti sul territorio...

Lotta ai furbetti dei rifiuti, controlli e fototrappole: a Monza 40 sanzioni in due mesiMonza, 5 marzo 2026 – Con 145 controlli nel primo bimestre dell'anno, 10 fototrappole e 47 responsabili identificati e sanzionati prosegue la lotta...

Tutti gli aggiornamenti su Lotta agli

Temi più discussi: Lotta agli incivili dei rifiuti . In aumento controlli e sanzioni; Savona, abbandono di rifiuti: 30 multe ogni settimana; Rifiuti abbandonati e immondizia di casa nei bidoni pubblici: il premio di Comune 'riciclone' è in bilico; Con Filippo Cuomo se ne va il cuore generoso del Decoro Urbano.

Lotta agli incivili dei rifiuti. Spariscono anche i box per la raccolta di abitiConcordata con Alia la rimozione graduale di tutti i cassonetti dell’usato. E stangata su chi abbandona sacchi sul suolo pubblico: 450 euro la sanzione. Stangata sulle sanzioni per gli abbandoni ... lanazione.it

Nuovi cestini dei rifiuti per le vie del paese: Lotta agli inciviliHa preso il via lunedì il piano di rinnovamento dei cestini stradali sul territorio comunale di Zelo Buon Persico, un intervento mirato che introduce attrezzature più resistenti e progettate per ... ilgiorno.it

Cremona lotta fino agli ultimi possessi alla Nova Arena ma paga la serata difficile dall’arco (6/33). Casarin 23 punti, in doppia cifra anche Durham e Veronesi Leggi tutto - facebook.com facebook