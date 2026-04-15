Cassano convinto | Nel mio prime ero più forte di Del Piero in tutto Ero un’altra roba

Durante un'intervista, l'ex calciatore ha affermato di essere stato più forte di Del Piero nel suo massimo periodo, sottolineando di essere un livello superiore rispetto all'ex collega. La discussione si è concentrata sul confronto tra le carriere e le capacità tecniche dei due giocatori, senza ulteriori commenti o analisi. La dichiarazione ha suscitato reazioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, mantenendo vivo il dibattito sulle differenze tra le figure.

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