Cassano attacca ancora Leao | Non ha talento! È convinto di essere un fenomeno ma io ero un genio mentre lui no

Antonio Cassano torna a criticare Rafael Leao durante la trasmissione “Viva el Futbol” a Bari. L’ex calciatore non le manda a dire e dice che Leao pensa di essere un fenomeno, ma lui, invece, si considera un vero genio. La puntata si trasmette in diretta, e le parole di Cassano fanno già discutere tra i tifosi del Milan.

Cassano ha attaccato ancora Rafael Leao in questa puntata di Viva El Futbol. Le dichiarazioni sul portoghese del Milan Il tour teatrale di Viva el Futbol, il nuovo format calcistico ideato dal trio

Cassano ancora contro Rafael Leao: «A Greenwood non pulisce nemmeno il piede destro» La doppietta di Rafael Leao ha sì proiettato il Milan in testa al campionato – a +1 dal trio Inter, Napoli e Roma –, ma non ha convinto per niente Antonio Cassano, mai tenero con il portoghese.

