L'ex centrocampista del Milan, Massimo Ambrosini, ha ricordato il suo primo derby con i rossoneri, affermando di essere stato terrorizzato e di aver sentito come se la partita fosse qualcosa di molto più grande di lui. Ha raccontato che, all’epoca, l’esperienza lo aveva colto impreparato e che l’ansia era stata forte. Quel match rimane uno dei ricordi più vividi della sua carriera.

Ospite dell'ultima puntata del format di DAZN 'Legends Road', l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha ricordato il suo primo derby con la maglia del Diavolo e si è espresso anche sulla forte rivalità che c'era (e c'è tuttora) tra le due squadre. Ecco, di seguito, le sue parole. Sul derby vissuto da protagonista: "All'inizio era terrificante, terrorizzante per me. Io il primo Derby lo gioco nel '95. Il primo tempo in panchina, mi buttano poi dentro e non avevo idea neanche di dove fossi. Segna Marco Branca. All'inizio io ero pietrificato, era una roba che mi sembrava più grande di me. Ero piccolo, avevo 18 anni, non ricordo nulla. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Ambrosini ricorda: "Primo derby ero terrorizzato, mi sembrava una roba più grande di me"

Milan, Pavlovic ricorda i suoi derby più belli: "Il 3-0 di Coppa Italia: mi sono divertito. A Riyadh …"

