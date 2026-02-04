Camion cisterna perde il controllo e si rovescia nel fosso | strada chiusa per le operazioni di soccorso

Questa mattina un camion cisterna ha perso il controllo e si è rovesciato in un fosso nella zona industriale di Ravenna. La strada è stata subito chiusa per permettere le operazioni di soccorso, creando code e disagi nel traffico. Sul posto sono arrivati i mezzi di emergenza, mentre ancora non si conoscono le cause dell’incidente.

L'uscita di strada del camion-cisterna provoca gravi disagi al traffico nella zona industriale di Ravenna. Intorno alle 12 su via Baiona, nel rettilineo che costeggia il polo chimico dell'Eni, un camion che trasportava acque reflue, per cause ancora da chiarire, è uscito di strada a fianco della.

