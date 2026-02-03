Camion carico di maiali si rovescia sulla statale | strada chiusa in entrambe le direzioni

Un camion carico di maiali si è rovesciato questa mattina sulla statale, causando il blocco totale della strada. La polizia sta lavorando per gestire il traffico e ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto ci sono i mezzi di soccorso, ma ancora nessuna notizia sulle condizioni del conducente. La viabilità rimane bloccata in entrambe le direzioni, creando disagi e code lunghe in zona.

Il mezzo ha sbandato finendo per ribaltarsi su un lato lungo la statale: sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia Locale Un camion carico di maiali si rovescia lungo la statale, con la strada poi chiusa provocando gravi disagi alla viabilità. Tutto è successo poco prima delle 7, sulla statale 16 Adriatica, nel tratto anche noto come via Reale, fra via Canala e Camerlona, nella zona a nord di Ravenna. Qui, per cause ancora da ricostruire, un camionista al volante di un mezzo adibito al trasporto di centinaia di maiali, mentre procedeva verso Ravenna, avrebbe perso il controllo del veicolo che si è quindi rovesciato sul lato destro, finendo fuori strada.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Camion Rovesciato Tre morti dopo lo schianto fra due auto sulla Fondovalle Sangro, strada chiusa in entrambe le direzioni A fuoco un mezzo pesante a Torino di Sangro: chiusa in entrambe le direzioni la statale Adriatica Un incendio ha interessato un mezzo pesante sulla statale 16 Adriatica, all’altezza del km 496, a Torino di Sangro. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Camion Rovesciato Argomenti discussi: Camion carico di maiali si rovescia sulla statale: strada chiusa in entrambe le direzioni; Camion carico di suini si ribalta sulla Statale 16. Si ribalta camion che trasportava 130 maiali, chiusa l’Adriatica, traffico in tiltTraffico in tilt nella prima mattinata di oggi alle porte di Ravenna, con la statale Adriatica chiusa al traffico per un incidente piuttosto particolare. ravennaedintorni.it Camion carico di suini si ribalta sulla Statale 16Grave incidente questa mattina lungo la Statale 16 Adriatica, nel tratto noto come via Reale, tra via Canala e Camerlona, a nord di Ravenna all’altezza della Valfrutta. Poco prima delle 7, un camion a ... ravennawebtv.it Roma, 30 gennaio 1944 I GAP lanciano tre bombe contro un camion tedesco in via del Tritone. Lo stesso giorno viene attaccato, sempre con bombe a mano, un camion carico di soldati in via Francesco Crispi. Sei i tedeschi uccisi e molti altri feriti. Attac - facebook.com facebook Camion carico di imballaggi prende fuoco in una galleria sulla Trignina, all'altezza di Pesche. Nessun ferito. Disagi per la viabilità. #IoSeguoTgr x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.