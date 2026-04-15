Caso Visodent chiedono un finanziamento ma le cure vengono interrotte | pazienti rimborsati

Due pazienti coinvolti nel caso Visodent hanno continuato a pagare le rate di un finanziamento richiesto per cure odontoiatriche che non sono state completate. Nonostante la chiusura dei centri della società a metà dell’anno scorso, le cure sono state interrotte prima della conclusione. Recentemente, sono stati rimborsati i pazienti che avevano sostenuto spese per trattamenti non portati a termine.

Le cure odontoiatriche con la Visodent non erano state completate. Ciò nonostante due pazienti erano stati costretti a continuare a pagare le rate del finanziamento, chiesto proprio per le cure, anche dopo che i centri della società erano stati chiusi a metà dello scorso anno. Ma adesso, grazie.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Caso Visodent, il tribunale sospende i prestiti di pazienti che non hanno mai ricevuto le cureAvevano attivato prestiti da migliaia di euro con la Compass Spa per far fronte al costo delle cure odontoiatriche prescritte da società... Da Gaza a Bari per le cure, tre pazienti accolti al PoliclinicoBari è oggi un punto di riferimento di solidarietà per tre pazienti provenienti dalla Striscia di Gaza, tra cui due bambini, accolti al Policlinico...